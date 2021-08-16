Samatta geçen seneki gibi etkisiz devam ediyor. İkinci yarı yerine Serdar girdi, o da 15 dakika sonra omzundan sakatlanıp çıktı. İkinci yarı Adana Demirspor çok iyi oynadı. Fakat ikinci yarının başında Mesut'un attığı golle de Fenerbahçe belki de hak etmediği bir maçı kazanıverdi. Fenerbahçe'de ciddi problemler var. Kadro kalitesi asla geçen seneden daha iyi değil. Fakat sezonun ilk maçı, Adana gibi çok sıcak bir deplasmandan iyi oynamadan 3 puanı almak pek tabii de önemli. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Fenerbahçe'nin ne oyunu ne de kadro derinliği geçen seneden daha iyi değil.