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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam dünya sıralamasındaki yerini korudu

        12 Dev Adam dünya sıralamasındaki yerini korudu

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 770,6 puanla 11. sıradaki yerini korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        12 Dev Adam yerini korudu!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı.

        FIBA'nın açıklamasına göre 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde üçüncü pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 770,6 puanla 11. sıradaki yerini korudu.

        Sıralamada 920,7 puanla zirvede yer alan ABD'yi 843.6 puanla Almanya, 836.6 puanla Sırbistan takip etti.

        FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek.

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