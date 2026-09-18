2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor 3. Lig'den düşürüldü!

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de mücadele eden ve 2 maça çıkmadığı gerekçesiyle 3. Lig’e düşürülen Yeni Malatyaspor, bu sezon da 3. Lig 3. Grup’ta oynadığı ilk 2 karşılaşmaya çıkmadı.

PFDK, 12 Eylül 2026 tarihinde oynanması gereken Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Yeni Malatyaspor karşılaşmasına belirlenen saatte çıkmayan Yeni Malatyaspor’u 3-0 hükmen mağlup saydı. Kurul, aynı eylemin aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Yeni Malatyaspor’un bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

PFDK kararında ayrıca, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan diğer takımların müsabakalarının oynanmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verildi.