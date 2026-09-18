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        Haberler Spor Futbol Diğer 2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor 3. Lig'den düşürüldü!

        2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor 3. Lig'den düşürüldü!

        Yeni Malatyaspor, 3. Lig'deki ilk 2 maçına çıkmayınca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir alt lige düşürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 21:47 Güncelleme:
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        2 maça çıkmadı 3. Lig'den düşürüldü!

        Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de mücadele eden ve 2 maça çıkmadığı gerekçesiyle 3. Lig’e düşürülen Yeni Malatyaspor, bu sezon da 3. Lig 3. Grup’ta oynadığı ilk 2 karşılaşmaya çıkmadı.

        PFDK, 12 Eylül 2026 tarihinde oynanması gereken Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Yeni Malatyaspor karşılaşmasına belirlenen saatte çıkmayan Yeni Malatyaspor’u 3-0 hükmen mağlup saydı. Kurul, aynı eylemin aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Yeni Malatyaspor’un bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

        PFDK kararında ayrıca, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan diğer takımların müsabakalarının oynanmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verildi.

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        #Yeni Malatyaspor
        #TFF
        #3. Lig
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