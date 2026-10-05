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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası’nda mücadele edecek!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası’nda mücadele edecek!

        Son Avrupa ve VNL Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 16:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sultanlar, Dünya Kupası'nda mücadele edecek!

        Dünyanın en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olan 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos - 5 Eylül 2027 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

        Elemelerin tamamlanmasının ardından, organizasyonda mücadele edecek 32 takımın tamamı belli oldu. Son Avrupa ve VNL şampiyonu ünvanlarını elinde bulunduran A Milli Kadın Voleybol Takımı da 2027 Dünya Kupası’nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Dünya Kupası’nda boy gösterecek takımların grupları ve rakipleri ise gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekiminin tarih ve saati, FIVB tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Dünya Kupası tarihinde ikinci kez 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve finalden oluşan eleme aşamasına yükselecek.

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        Organizasyona ABD ve Kanada’dan toplam beş şehir ev sahipliği yapacak. ABD’de Anaheim, Omaha ve Orlando, Kanada’da ise Montreal ve Quebec City turnuva maçlarına ev sahipliği yapacak. Grup maçları Montreal’de Bell Centre, Omaha’da CHI Health Center Arena, Orlando’da Kia Center ve Quebec City’de Videotron Centre’da oynanacak. Final etabına ise Anaheim’daki Honda Center ev sahipliği yapacak.

        2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takım şu şekilde:

        Ev sahipleri: Kanada, ABD

        Kuzey & Orta Amerika ve Karayipler: Dominik Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko

        Asya: Tayland, Çin, Japonya

        Avrupa: Türkiye, İtalya, Sırbistan, Polonya

        Afrika: Mısır, Kenya, Kamerun

        Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya

        Dünya sıralaması: Hollanda, Rusya, Almanya, Çekya, Belçika, Fransa, Slovenya, İsveç, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Güney Kore, Bulgaristan, İsviçre

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        #Voleybol
        #Dünya Kupası
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