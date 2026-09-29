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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'a Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'dan kötü haber

        A Milli Takım'a Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'dan kötü haber

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı. İtalya maçının ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu, antrenmana katılmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 21:45 Güncelleme:
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        Milli Takım'a Orkun ve Emirhan'dan kötü haber!

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü Belçika'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı.

        Dün oynanan Türkiye-İtalya karşılaşmasında belirli süre forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

        ORKUN VE EMİRHAN ANTRENMANA KATILAMADI

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çeviklik çalışması ve sprint koşularının ardından top kapma çalışması yaptı. İdman, taktik oyunla tamamlandı. İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı nedeniyle ağrısı bulunan Emirhan Topçu, bugünkü antrenmana katılmadı.

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        A Milli Takım, Belçika maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği basına kapalı antrenmanla devam edecek.

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        #A Milli Futbol Takımı
        #sakatlık
        #orkun kökçü
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