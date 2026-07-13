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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Adrien Rabiot'tan Lamine Yamal sözleri!

        Adrien Rabiot'tan Lamine Yamal sözleri!

        Fransa Milli Takımı oyuncusu Adrien Rabiot, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ile oynayacakları yarı finalde Lamine Yamal için özel bir planları olmadığını, İspanya Milli Takımı'na odaklandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 23:42 Güncelleme:
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        Rabiot'tan Lamine Yamal sözleri!

        Dallas kentindeki SMU Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde soruları yanıtlayan Adrien Rabiot, İspanyol yıldız Lamine Yamal'a karşı özel bir planları olup olmadığı yönündeki soruya, "Hayır, Yamal'a karşı özel bir planımız yok. Biz tek bir oyuncuya odaklanmak yerine İspanya takımına odaklanıyoruz. Onların her seviyede tehlikeli olduklarını biliyoruz. Yamal ya da diğerleri, topa sahip olma konusunda, ceza sahasına yakın alanlara atak yapmada ve kombine oyunlarda etkililer. Bu yüzden bireysel bir performanstan ziyade bu takım ayarlarına odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

        Rabiot, "İspanya'yı yeneceğinizi size ne düşündürüyor" sorusu üzerine, "Bunu sahada göreceğiz. Odaklanmış durumdayız, şu ana kadar sergilediğimiz performanstan dolayı elbette kendimize güveniyoruz ve zaten öyle de olmalıyız. Ancak her zaman, turnuvanın başından beri bizi tanımlayan o mütevazılıkla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Takımdaki uyum ve kenetlenmenin üst düzeyde olduğunu belirten Rabiot, "Bence bu başarının önemli bölümü buradan geliyor. Bunlar sahaya da yansıyan şeyler. Her şeyi feda etme arzusu var. Aynı zamanda hocanın Fransa takımının başındaki son turnuvası olabileceğini bilmek de etkili. Doğru zamanda olduğumuzu hissettiren pek çok şey var." dedi.

        JULES KOUNDE: UMUYORUZ Kİ BAYRAM GÜZEL OLACAK

        27 yaşındaki savunma oyuncusu Jules Kounde ise İspanya'nın gücünü her zaman kolektif oyundan aldığını belirterek, "Bence bu hala onların DNA'larının büyük bir parçası. Her zaman bu oyun tarzıyla rakibi köşeye sıkıştırmaya, topun arkasından koşturarak yorgunluk yaratmaya ve alanlar bularak rakibi hataya zorlamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Kounde, yarı final maçının Fransa'da milli bayrama denk gelmesiyle ilgili soruyu, "14 Temmuz, milli bayram. Aynı zamanda ne yazık ki birkaç yıldır bir yas tarihi, özellikle de Nice'teki saldırılar nedeniyle. Fransızları gerçekten gururlandırmak istediğimiz bir tarih. Tüm desteğin farkındayız, gerçekten çok büyük bir coşku görüyoruz ve bu içimizi ısıtıyor. Bunun ötesinde bu maç büyük riskleri olan bir yarı final. Umuyoruz ki bayram güzel olacak." şeklinde yanıtladı.

        İki takımın da ofansif ve topa sahip olmayı sevdiğini aktaran Kounde, "Biz de topla oynamaktan ve rakibi geriye yaslamaktan keyif alan bir takımız; aynı zamanda biraz daha geride oynayıp geçiş oyunlarından da yararlanabiliriz çünkü buna uygun kalitemiz var. Bu yüzden bizim de topa sahip olmamız gerekeceğini hesaba katıyoruz çünkü İspanya'ya karşı topu 90 dakika boyunca onlara bırakamazsınız. En sonunda alan bulurlar, sizi yorarlar ve bu iyi olmaz." diye konuştu.

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