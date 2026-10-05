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        Haberler Spor Tenis Ahmet Kaplan, Fransa'da ikinci oldu

        Ahmet Kaplan, Fransa'da ikinci oldu

        Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen WC1000 French Riviera Açık'ta ikinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 22:04 Güncelleme:
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        Ahmet Kaplan, Fransa'da ikinci oldu!

        Fransa'da düzenlenen WC1000 French Riviera Açık'ta mücadele eden milli para tenisçi Ahmet Kaplan, organizasyonu 2. sırada bitirdi.

        Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ahmet Kaplan, quad finalinde 1 numaralı seri başı Hollandalı Sam Schroder ile karşılaştı.

        Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

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