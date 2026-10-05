Ahmet Kaplan, Fransa'da ikinci oldu
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen WC1000 French Riviera Açık'ta ikinci oldu.
Giriş: 05 Ekim 2026 - 22:04 Güncelleme:
Fransa'da düzenlenen WC1000 French Riviera Açık'ta mücadele eden milli para tenisçi Ahmet Kaplan, organizasyonu 2. sırada bitirdi.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ahmet Kaplan, quad finalinde 1 numaralı seri başı Hollandalı Sam Schroder ile karşılaştı.
Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
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