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        Haberler Spor Basketbol Aleksandar Djordjevic: Savunmada çok iyi işler yaptık

        Aleksandar Djordjevic: Savunmada çok iyi işler yaptık

        Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) D Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78 yenen Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Aleksandar Djordjevic, savunmada sergiledikleri performansın galibiyette önemli rol oynadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 22:37 Güncelleme:
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        "Savunmada çok iyi işler yaptık"

        Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Aleksandar Djordjevic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Avrupa Kupası'na galibiyet alarak güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten Djorjdevic, "Kazandık ama bu akşam her şey iyi değildi. Böyle gecelerden ders çıkarmamız gerekiyor. Roma, maça çok iyi bir yaklaşımla başladı. Bireysel yeteneklerini ortaya koydular. Savunmadaki seviyemizi yükselttiğimiz andan itibaren, başta Ponitka ve Furkan Haltalı olmak üzere savunmada yaptığımız çok iyi işlerle rakibi durdurmayı başardığımızı düşünüyorum. Olumlu taraflardan biri maçın her periyodunu kazanmamızdı. Takımımdan da bunu bekliyorum. Çok fazla top kaybı yapmadık ancak bire bir pozisyonlarda rakibin bizi geçtiği çok fazla an oldu. Oyuncuların bu konuda seviyelerini yükseltmeleri ve işin en zor kısmını maçın her saniyesinde yapmak zorunda olduklarını anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Fenerbahçe Tarfin ile Roma Basketbol karşısında aldıkları galibiyetler ve bu sezon ulaşmak istedikleri seviye hakkında da görüşlerini paylaşan Aleksandar Djordjevic, "Takımın ulaşabileceği en üst seviyeyi konuşmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Koşmadan önce yürümeyi öğrenmeliyiz. Adım adım ilerlemeli, süreci anlamalı ve her gün daha iyi olmaya çalışmalıyız. Takımda hoşuma giden şey, aramızdaki uyum. Oyuncular maçın içinde kalmak ve kazanmak için özellikle savunmada büyük çaba gösterdi. Ancak gerçekten ileriye gitmek istiyorsak maçlarda yaptığımız bazı bariz hatalardan kaçınmamız gerekiyor. Benim görevim, bu işlenmemiş elması güzel ve iyi bir şeye dönüştürmeye çalışmak." şeklinde görüş belirtti.

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