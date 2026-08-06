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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Alexander Nübel: Önemli bir galibiyet oldu

        Alexander Nübel: Önemli bir galibiyet oldu

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta kaleci Alexander Nübel, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 23:07 Güncelleme:
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        "Önemli bir galibiyet oldu"

        Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Alexander Nübel, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendikleri mücadelenin ardından konuştu.

        "ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLDU"

        Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nübel, "Zor bir rakibe karşı oynadık. Ön alanda bastılar ve ilk yarıda fırsatlar buldular. İkinci yarı da özellikle kırmızı kart sonrası fırsatlar buldular. Rakibin birkaç fırsatı oldu ama bu noktada birlikte kaldık ve takım halinde savunma yaptık. Elimize geçen fırsatı da gole çevirdik. Önemli bir galibiyet oldu." diye konuştu.

        "ELİMDEN GELDİĞİNCE TAKIMIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM"

        Beşiktaşlı taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden bahseden Alman kaleci, "Bu iyi bir hissiyat. Geldiğim ilk günden beri herkesle aram çok iyi. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Elimden geldiğince iyi oynayarak takımıma yardımcı olmak istiyorum. Oynadığımız oyun bir takım sporu, birlikte oynuyoruz. Futbolu da bu yüzden seviyorum. Galibiyetlerde, gol attığımızda birlikte seviniyoruz. Mağlup olduğumuzda birlikte üzülüyoruz. En önemlisi takım halinde oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

        Oynadığı üç resmi maçta gol yememiş olmasına da değinen siyah-beyazlı kaleci, "Gol yememiş olmaktan çok mutluyum. Birlikte savunma yapıyoruz. Bugün Emirhan, iki çok net fırsatın gol olmasını engelledi. Sanki gol atmışız gibi Emirhan'ın o savunmalarında sevindim. Galip geldiğimiz için mutluyuz, önemli olan da bu." ifadelerini kullandı.

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