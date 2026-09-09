Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Dusan Vlahovic ile ilgili soruyu yanıtladı.

Vlahovic'in performansının devam etmesi halinde "Dusan" tezahüratını kendi elinden alıp almayacağı sorusu sorulan Alimpijevic, bu durumdan mutlu olabileceğini belirtti.

Alimpijevic, "Hayır, mutluyum. Kendi adımla bir rakibim olmasından dolayı mutluyum. Bu yüzden ona en iyisini diliyorum." yanıtını verdi.