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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Alvaro Morata'dan Osimhen sözleri: Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri!

        Alvaro Morata'dan Osimhen sözleri: Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri!

        Galatasaray'ın eski golcüsü Alvaro Morata, Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İspanyol santrfor, Nijeryalı yıldızın dünya çapındaki kalitesine dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        Morata'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!

        Bu sezon futbol kariyerine La Liga 2 ekiplerinden Leganes'te devam eden Alvaro Morata, Sporty TV’ye açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu Galatasaray'ın yıldızı Osimhen hakkında önemli ifadeler kullandı.

        Morata'nın sözleri şu şekilde:

        "DÜNYANIN EN İYİ 3 FORVETİNDEN BİRİ"

        "Victor Osimhen, dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Galatasaray’dan ayrılmasını istemiyorum. Galatasaray harika bir kulüp. Umarım orada keyif alıyordur. Şu anda dünyanın en iyi ilk üç forveti; Haaland, Kane ve Osimhen."

        "HARİKA BİR İNSAN"

        "Victor bir efsane. Çok komik biri. Sürekli herkese yardım ediyor. Ne adam ama! Gerçekten harika bir insan ve benim için dünyanın en iyi üç forvetinden biri. Onunla oynamaktan çok keyif aldım. Bazen Victor’un arkasında oynadığımı hatırlıyorum. Sanki ‘Topu boşluğa at, ben golü atarım’ gibiydi. Bence o dünyanın en iyilerinden biri."

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        Galatasaray ile toplamda 16 maça çıkan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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        #morata
        #Osimhen
        #galatasaray
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