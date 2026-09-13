Amed SK: 5 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed SK, evinde Başakşehir'i 5-0 mağlup etti. Gidt Orban (3), Emin Bayram (kk) ve Mbaye Diagne'nin golleriyle farklı bir galibiyet alan Amed Sportif Faaliyetler, 10 puanla 3. sıraya yükseldi. Başakşehir ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 21:55 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed SK ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Amed Sportif Faaliyetler oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Emin Bayram (kendi kalesine), 52,56 ve 75'te Gift Orban, 84. dakikada da Mbaye Diagne kaydetti.
Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 10'a çıkardı ve 3. sıraya tırmandı. Başakşehir ise 4 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Diyarbakır temsilcisi, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
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