Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed SK ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Amed Sportif Faaliyetler oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Emin Bayram (kendi kalesine), 52,56 ve 75'te Gift Orban, 84. dakikada da Mbaye Diagne kaydetti.

Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 10'a çıkardı ve 3. sıraya tırmandı. Başakşehir ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Diyarbakır temsilcisi, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.