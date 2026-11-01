Amed Sportif Faaliyetler: 5 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekipte 3 gol atan Samuel Ballet kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Krasniqi, ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
35. dakikada Lutin’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Gift Orban'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
42. dakikada sağ kanattan Dia Saba'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Orban, ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Ballet'e aktardı. Kale önünde bulunan Ballet, kayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0
51. dakikada Raveloson’un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Ballet, ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'i geçip boş kaleye topu gönderdi. 4-0
73. dakikada El Yamiq’in uzun pasında kaleci Alban Lafont ile ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Abdullahi, düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1
82. dakikada ceza sahası içi sol tarafında El Yamiq'in müdahalesiyle Sor yerde kaldı ve maçın hakemi Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada penaltıda topun başına geçen Samuel Ballet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1
90+1. dakikada kırmızı kart gören Samuel Ballet, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Alpaslan Şen, Çağlar Uyarcan, Ogün Kamacı
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi (Ali Turap Bülbül dk. 55), Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş (Kahraman Demirtaş dk. 86), Rayan Raveloson, Furkan Soyalp (Gökhan Gül dk. 55), Rayan Lutin, Dia Saba (Yira Sor dk. 78), Samuel Ballet, Gift Orban (Mohamed Khalil dk. 78)
Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Amadou Cisse, Berk Kızıldemir
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Eyüpspor: Emre Bilgin, El Yamiq, Chandrel Massanga, Zak Jules, Talha Ülvan (Hamza Akman dk. 31), Raux Yao (Abdelhamid Sabiri dk. 62), David Costa, Mete Kaan Demir, Bilal Boutobba (Konrad Michalak dk. 62), Lenny Pintor (Arda Yavuz dk. 85), Yusuf Barası
Yedekler: Umut Keseci, Horatiu Moldovan, Anıl Yaşar, Ahmed Abdullahi, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Ermal Krasniqi (dk. 13), Gift Orban (dk. 35), Samuel Ballet (dk. 42, 51 ve 83) (Amed Sportif Faaliyetler), Abdelhamid Sabiri (dk. 73) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Samuel Ballet (dk. 90+1) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: El Yamiq (Eyüpspor)