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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler Nahit Eren'den Galatasaray paylaşımı sonrası HT Spor'a özel açıklama!

        Nahit Eren'den Galatasaray paylaşımı sonrası HT Spor'a özel açıklama!

        Galatasaray'ın mağazası GS Store'un Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası yaptığı forma tanıtım paylaşımı, "sarı torba"yı çağrıştırdığı iddiasıyla tepki çekmişti. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp açıklama yaparken; Amedspor Başkanı Nahit Eren de HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 23:16 Güncelleme:
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        Nahit Eren'den G.Saray açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3'lük skorla mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

        Mücadele sonrası Galatasaray'ın lisanslı ürün mağazası GS Store, Barış Alper Yılmaz için bir forma tanıtım videosu paylaştı. Bu paylaşımda bir kesit, "sarı torba"yı çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki çekti.

        G.SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

        Galatasaray söz konusu videonun Barış Alper Yılmaz için özel hazırlanan bir koleksiyonun tanıtımı olduğuna dikkat çekti.

        Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a özel olarak hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görselinin farklı şekillerde yorumlanmasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır." denildi.

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        NAHİT EREN'DEN HT SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMA

        Amedspor'un başkanı Nahit Eren, konuyla ilgili HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuştu. Eren, sarı-kırmızılı yönetimle görüştüklerini ve söz konusu paylaşımın farklı bir anlam taşımadığını ilettiğini söyledi.

        Eren, "Yapılan görüşmede, söz konusu paylaşımın kamuoyunda tartışıldığı şekilde bir anlam veya gönderme taşımadığı, Galatasaray Kulübü’nün böyle bir niyetle paylaşım yapmasının söz konusu dahi olamayacağı ifade edildi. Konunun bu şekilde anlaşılmasından ve tartışılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, kulüplerinin niyetinden şüphe duyulmamasını özellikle vurguladılar." dedi.

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        Niyetlerini açıklamanın önemini vurgulayan Eren, "Kendilerine, niyetlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla kurdukları temasın anlamlı ve değerli olduğunu ifade ettim. Galatasaray Spor Kulübü’nün bizimle doğrudan iletişime geçerek söz konusu paylaşımın amacına ve niyetine ilişkin yaptığı açıklamaları kıymetli bulduğumuzu ve bu konudaki beyanlarını esas aldığımızı ilettim." şeklinde konuştu.

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