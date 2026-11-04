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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın: Galatasaray maçından güzel bir sonuçla ayrılacağız

        Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın: Galatasaray maçından güzel bir sonuçla ayrılacağız

        Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına çok iyi motive olduklarını ve müsabakadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        "G.Saray maçından güzel bir sonuçla ayrılacağız"

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Amed Sportif Faaliyetler, bu turda Karşıyaka ile eşleşti.

        Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, "Öncelikle böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye Kupası önemsediğimiz bir kupa. Ligdeki durumumuza bağlı olarak oradaki iddiamızı da sürdüreceğiz. Bizim için Türkiye Kupası'nda ligdeki diğer maçtan bir farkı yok. Biz her maça aynı önemde çıkıyoruz. Şu anda güzel bir havamız var. Takımda güzel bir hava yakaladık. İyi bir yerdeyiz, iyi gidiyoruz. İnşallah bunu sürdüreceğiz. Sene sonunda da en güzel yerde bitireceğiz. Hem Türkiye Kupası'nı hem de ligi güzel bir yerde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "GALATASARAY MAÇINA ÇOK İYİ MOTİVE OLDUK"

        Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da konuşan Altın, "Biz her maça aynı havayla çıkıyoruz. Galatasaray'ın lider olması ve Türkiye'nin köklü kulüplerinden olmasından kaynaklı daha fazla önemsediğimiz bir maç. İyi bir takımız, kendimize güveniyoruz. Çok iyi motive olduk. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız. Galatasaray'ın dün akşam oynadığı maçtan ziyade bizim kendi durumumuz ilgilendiriyor. Biz bütün maçlara aynı havayla hazırlanıyoruz. Bizim için Galatasaray'ın dün maç oynayıp oynamadığının çok bir önemi yok. Bizi, sadece bizim takımın mevcut durumu ilgilendiriyor. Çok iyi bir havamız var" şeklinde konuştu.

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