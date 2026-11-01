Amir Murillo: 2-0'dan sonra ritmimizi kaybettik
Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 2. yarıda 2-0 öne geçtikten sonra oyundan düştüklerine değinen Murillo, "2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık, yapmaya devam etmedik. Ritmimizi kaybettik ve rahatladık. Burada önemli bir 2 puan kaybettik." dedi.
Giriş: 01 Kasım 2026 - 22:21 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın ikinci golünde asist yapan Amir Murillo, maçın ardından konuştu.
"2-0'DAN SONRA RİTMİMİZİ KAYBETTİK"
Murillo, "2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık. Yapmaya devam etmedik. Ritmimizi kaybettik. Rahatladık. Burada 2 önemli puanı bu yüzden kaybettik." dedi.
Amir Murillo, "Deplasmanda almamız gereken puanları alamadık. Çok üzüntü verici. İçeride iyi oynuyoruz ama deplasmanları geliştirmemiz gerekiyor. Rekabet seviyesinde yukarıda olmak için bu performansları göstermemiz gerek." diye konuştu.
TAYLAN BULUT
Beşiktaş'tan Taylan Bulut ise, "Yüzde yüz kazanmamız gereken bir maçtı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok." dedi
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