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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Amir Murillo: 2-0'dan sonra ritmimizi kaybettik

        Amir Murillo: 2-0'dan sonra ritmimizi kaybettik

        Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 2. yarıda 2-0 öne geçtikten sonra oyundan düştüklerine değinen Murillo, "2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık, yapmaya devam etmedik. Ritmimizi kaybettik ve rahatladık. Burada önemli bir 2 puan kaybettik." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 22:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "2-0'dan sonra ritmimizi kaybettik"

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın ikinci golünde asist yapan Amir Murillo, maçın ardından konuştu.

        "2-0'DAN SONRA RİTMİMİZİ KAYBETTİK"

        Murillo, "2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık. Yapmaya devam etmedik. Ritmimizi kaybettik. Rahatladık. Burada 2 önemli puanı bu yüzden kaybettik." dedi.

        Amir Murillo, "Deplasmanda almamız gereken puanları alamadık. Çok üzüntü verici. İçeride iyi oynuyoruz ama deplasmanları geliştirmemiz gerekiyor. Rekabet seviyesinde yukarıda olmak için bu performansları göstermemiz gerek." diye konuştu.

        TAYLAN BULUT

        Beşiktaş'tan Taylan Bulut ise, "Yüzde yüz kazanmamız gereken bir maçtı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok." dedi

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