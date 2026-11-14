Anadolu Efes'e Bruno Fernando'dan kötü haber!
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın EuroLeague'de Virtus Bologna ile yaptığı maçta sakatlanan Bruno Fernando'nun yaklaşık 1 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:22 Güncelleme:
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde dün Virtus Bologna ile yaptığı maçta sakatlanan Bruno Fernando'nun yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Virtus Bologna maçında kalf sakatlığı yaşayan Bruno Fernando'nun tedavisine başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ise yapılan tetkikler doğrultusunda oyuncumuzun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.
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