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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes'e Bruno Fernando'dan kötü haber!

        Anadolu Efes'e Bruno Fernando'dan kötü haber!

        Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın EuroLeague'de Virtus Bologna ile yaptığı maçta sakatlanan Bruno Fernando'nun yaklaşık 1 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Anadolu Efes'e Fernando'dan kötü haber!

        Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde dün Virtus Bologna ile yaptığı maçta sakatlanan Bruno Fernando'nun yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Virtus Bologna maçında kalf sakatlığı yaşayan Bruno Fernando'nun tedavisine başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ise yapılan tetkikler doğrultusunda oyuncumuzun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

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        #Anadolu Efes
        #Bologna
        #EuroLeague
        #Basketbol
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