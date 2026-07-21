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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca: Takım olarak birlik olmuş durumdayız

        Anderson Talisca: Takım olarak birlik olmuş durumdayız

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki 1-0'lık Gornik Zabrze galibiyetinin ardından konuştu. Sezona kazanarak başlamanın öneminden bahseden Talisca, "Sezonun bu bölümündeki maçlar kolay geçmez. Biz takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir sonuç. Kazanarak başlamak önemliydi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 23:25 Güncelleme:
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        "Takım olarak birlik olmuş durumdayız"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'nin golünü atan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

        "TAKIM OLARAK BİRLİK OLMUŞ DURUMDAYIZ"

        Brezilyalı orta saha yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu her şeyden önce. Rakibimiz çok disiplinli bir oyun oynadı. Böyle takımlara karşı açmak için oyunu kenarlara yıkmaya çalışırsınız, biz de bunu yaptık. Atmış olduğum golden önce kalecinin kurtarışları vardı. Sezonun bu bölümündeki maçlar kolay geçmez. Biz takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir sonuç. Kazanarak başlamak önemliydi." ifadelerini kullandı.

        "BİZ FENERBAHÇE OLARAK BÜYÜK TAKIMIZ VE SAKİNİZ"

        Rövanş karşılaşmasına da değinen Talisca, "Rövanştaki maç da zor olacak. Şu andan itibaren o maça odaklandık. Biz Fenerbahçe'yiz, büyük takımız ve sakiniz. Birlik olup en iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Maç oynamak, daha iyi hazırlıyor her anlamda. Antrenman yapıyoruz ama maç ritmi başka. Maç oynadıkça tam kapasiteye ulaşacağız. Takım olarak maç oynadıkça ritmimizi daha iyi bulacağız." dedi.

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