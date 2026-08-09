Arca Çorum FK, Berat Ayberk Özdemir’i kadrosuna kattı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 28 yaşındaki Berat Ayberk Özdemir'i renklerine bağladı.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 17:39 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, orta saha hattını Berat Özdemir ile güçlendirdi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada; Hacettepe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Al-Ettifaq ve İstanbul Başakşehir FK formaları giyen 28 yaşındaki doğumlu ön libero Berat Ayberk Özdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurularak, "Güçlü fiziği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Berat Ayberk Özdemir, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Berat Ayberk Özdemir. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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