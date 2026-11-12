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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler'den müthiş frikik golü!

        Arda Güler'den müthiş frikik golü!

        A Milli Takımımız'ın süper yıldızı Arda Güler, Belçika karşısında attığı frikik golüyle gündem oldu. Genç futbolcu, 20. dakikada kullandığı serbest vuruşta topu 90'a göndererek muhteşem bir gole imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 22:26 Güncelleme:
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        Arda Güler'den müthiş frikik golü!

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 2-1 yenilirken, Arda Güler performansıyla alkış aldı. Milli yıldız, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelenin 20. dakikasında muhteşem bir gole imza attı.

        Yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 21 yaşındaki futbolcu, sol ayağıyla harika bir vuruş yaptı. Barajı aşan top, kalecinin müdahalesine fırsat vermeden sol köşeden '90' diye tabir edilen bölgeye gitti.

        Arda Güler'in bu golüyle A Milli Takım maçta 1-0 önee geçti.

        MİLLİ FORMAYLA 8. GOLÜ

        Arda Güler, Belçika karşısında kaydettiği golle milli takımdaki gol sayısını 8'e yükseltti. Ay-yıldızlı formayla 37. maçında gol sevinci yaşayan Arda, Belçika filelerini frikikten havalandırarak milli takım kariyerine bir gol daha ekledi.

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        Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım'da 9 da asisti bulunuyor.

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 6. maçında 15 Kasım'da Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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        #arda güler
        #belçika
        #a milli takım
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