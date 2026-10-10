Arsenal 2-1 Leeds United | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal evinde konuk ettiği Leeds United'ı Riccardo Calafiori ve Bruno Guimares'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 18:16 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal sahasında Leeds United'ı ağırladı.
Emirates Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Topçular 2-1 kazandı.
Arsenal'ın gollerini 62. dakikada Riccardo Calafiori ile 70. dakikada Bruno Guimares kaydetti. Leeds United cephesinde ise 55. dakikada James Justin sahneye çıktı.
Londra ekibi bu sonuçla puanını 15'e çıkardı. Leeds ise 9 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Mikel Arteta'nın ekibi, Nottingham Forest'a konuk olacak. Leeds United ise sahasında Manchester United'ı ağırlyacak.
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