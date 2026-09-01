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        Haberler Spor Futbol Transfer İngiltere Aston Villa Ibrahim Mbaye ve Taylor Harwood-Bellis'i transfer etti

        Aston Villa Ibrahim Mbaye ve Taylor Harwood-Bellis'i transfer etti

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacak olan Aston Villa, Ibrahim Mbaye ve Taylor Harwood-Bellis'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 18:49 Güncelleme:
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        Aston Villa'dan 2 transfer birden!

        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye ile İngiliz stoper Taylor Harwood-Bellis'i transfer etti.

        İngiltere Premier Lig ekibinin açıklamasında, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 18 yaşındaki Mbaye ve Southampton'da oynayan 24 yaşındaki Harwood-Bellis ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Ibrahim Mbaye
        Ibrahim Mbaye

        İngiliz basını, Birmingham ekibinin iki transfer için 77 milyon sterlin bonservis ödediğini yazdı.

        Mbaye, geçen sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan PSG formasıyla 31 maçta 3 gol attı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'in 4 maçında da forma giyen Mbaye, Fransa'ya 3-1 yenildikleri mücadelede fileleri havalandırarak turnuva tarihindeki en genç gol atan Afrikalı oyuncu oldu.

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        Taylor Harwood-Bellis
        Taylor Harwood-Bellis

        İngiliz stoper Harwood-Bellis ise Arsenal'a transfer olan Ezri Konsa'nın yerini alacak.

        Aston Villa, Premier Lig'de cumartesi günü deplasmanda Hull City ile karşılaşacak.

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        #ASTON VİLLA
        #transfer
        #Taylor Harwood-Bellis
        #Ibrahim Mbaye
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