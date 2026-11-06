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        Haberler Spor Futbol Atatürk anısına liglerde saygı duruşunda bulunulacak

        Atatürk anısına liglerde saygı duruşunda bulunulacak

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla profesyonel liglerde 6-11 Kasım tarihleri arasında oynanacak maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Atatürk anısına liglerde saygı duruşu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle 6-11 Kasım tarihlerinde, profesyonel liglerdeki maçlar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

        Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü nedeniyle 6 Kasım - 11 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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        #saygı duruşu
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