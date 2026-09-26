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        Haberler Spor Diğer Boks Avrupa Şampiyonu boksör Havvanur Kethüda'ya memleketi Trabzon'da coşkulu karşılama

        Avrupa Şampiyonu boksör Havvanur Kethüda'ya memleketi Trabzon'da coşkulu karşılama

        Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        Havvanur Kethüda'ya Trabzon'da büyük ilgi!

        Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'a döndü.

        BÜYÜK BİR COŞKUYLA KARŞILANDI

        Avrupa şampiyonu olan Trabzonlu milli boksör Kethüda için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, milli boksörün ailesi, sporcular ve vatandaşlar, havalimanında genç sporcuyu karşıladı.

        Genç, Türk sporculara verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, milli sporcunun ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

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        Kethüda'nın gençler kategorisinde de çok sayıda şampiyonluğu bulunduğunu belirten Genç, "Havvanur, Avrupa şampiyonluğunun büyükler kategorisindeki ilk şampiyonluğunu aldı. İnşallah yakın zamanda dünya şampiyonluğuyla da gururlanacağız." ifadelerini kullandı.

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