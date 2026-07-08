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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Kasımpaşa Ayberk Karapo resmen Kasımpaşa'da!

        Ayberk Karapo resmen Kasımpaşa'da!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Manisa FK'dan Ayberk Karapo'yu transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'dan sağ bek takviyesi!

        Kasımpaşa, Manisa FK forması giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev alan Ayberk Karapo ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ayberk Karapo'nun, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

        Kasımpaşa'nın açıklamasında, "Ayberk'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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