Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins itirafı: "Türkiye'ye gelmem" dedi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, olağan genel kurul toplantısında İsmail Kartal'ın istediği ama transfer edemedikleri futbolcuyu duyurdu.

Yıldırım, İsmail Kartal'ın Aston Villa'dan Ollie Watkins'in transferini istediğini ama futbolcuyu Türkiye'de oynamaya ikna edemediklerini açıkladı.

İşte Yıldırım'ın açıklaması:

"TÜRKİYE GELMEM" DEDİ"

"Basında İsmail Hoca şöyle dedi, böyle dedi bilmem ne. İsmail de o anki psikolojik şeyinden ötürü, bizle problemi yoktu. Zaten biz getirdik. Getirirken neyin ne olacağını söyledik. İsmail Hoca'nın istediği oyuncuları almadılar diyorlar. İsmail Hoca bana da söyledi, o gece döndüğünde konuştuk. Ben yüze konuşan, açık net adamım, söylerim ne düşünüyorsam. Diyor ki Aston Villa'da Ollie Watkins varmış, almamışız. Cihan Kamer, Hasan Çetinkaya, Oğuz Çetin İngiltere'ye gittiler, kulüple, çocukla, menajeriyle konuştular. Çocuk 'Türkiye'ye gelmem', kulübü 'Satmam' diyor. Ne istiyorsanız vereceğiz, yok diyorlar. 1-1.5 ay uğraştık. Sonunda olmadı. Son gün 60 milyon Euro ve çok yüksek maaşla Arabistan'a gitti. Bu arada 4-5 tane santrforlar konuştuk Avrupa'da. Hatta bir tanesi de Arabistan'dan. Ya Dortmund'daki Guirassy'i alacaktık, bizden önceki arkadaşlar teklif yapmış, menajeriyle Londra'da konuştum, PSG'den Dembele'nin filan menajeri, ağırdan satıyor falan, 2 ay uğraştırdı. En sonunda fiyatı 13+2'ye çıkardılar. İsmail Hoca istemiyorum dedi, vazgeçtik.