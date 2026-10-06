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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta 2'de 2 yapmayı hedefliyor

        Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta 2'de 2 yapmayı hedefliyor

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Eurocup D Grubu'nun ikinci haftasında yarın Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Koleji'nde hedef 2'de 2!

        Eurocup D Grubu'nun ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarın Bulgar ekibi Balkan Botevgrad'a konuk olacak.

        Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

        Bahçeşehir Koleji, grubundaki ilk maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78 yendi.

        Dört grupta 8'er takımın yer aldığı organizasyonda gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.

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        #Bahçeşehir Koleji
        #EuroCup
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