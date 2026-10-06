Bahçeşehir Koleji, Sırp basketbolcu Luka Mitrovic'i kadrosuna kattı
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Luka Mitrovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Giriş: 06 Ekim 2026 - 14:36 Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Sırp forvet Luka Mitrovic'i renklerine bağladığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki basketbolcu, 2026-2027 sezonunda Bahçeşehir Koleji formasını terletecek.
Mitrovic, son olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giydi.
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