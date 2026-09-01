Bandırmaspor - Antalyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Antalyaspor, 1. Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Bandırmaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Ömer Faruk Beyaz
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Bruno (Dk 75. Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 75 Badji), Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 83 Emirhan Acar), Seck (Dk. 60 Mulumba), Enes Aydın
Antalyaspor: Cuesta, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Pedrinho, Nzaba (Dk.57 Veysel Sarı), Erdoğan Yeşilyurt, Samet Karakoç, Hasan Yakub İlçin (DK.67 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Ahmet Sağat (DK. 67. Storm)
Gol: Dk. 5 Soner Dikmen (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 56 Enes Aydın (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Ali Ülgen, Dk. 90+5 Liço, Dk. 90+8 Mulumba, Dk. 90+8 Lima (Bandırmaspor), Dk. 90+8 Soner Dikmen (Antalyaspor)