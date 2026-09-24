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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Barcelona: 89 - Anadolu Efes: 82 | MAÇ SONUCU

        Barcelona: 89 - Anadolu Efes: 82 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes, EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 23:54 Güncelleme:
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        Anadolu Efes, Barça'ya mağlup!

        EuroLeague (Avrupa Ligi) 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.

        Karşılaşmaya istekli başlayan ve 5. dakikada 14 sayılık (6-20) fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte toparlanan ve Dario Brizuela'nın skorer oyunuyla maça ortak olan Barcelona, soyunma odasına 45-44 üstün gitti.

        SON PERİYOTTA YIKILDI

        Dengeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dario Saric ile skor üretti. Lacivert-beyazlılar, son bölüme 67-63 önde girdi.

        Çekişmeli geçen dördüncü çeyrekte basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında özellikle son bölümde kritik atışları sayıya çeviren Barcelona, parkeden 89-82 galip ayrıldı.

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        Barcelona'da 20 sayı kaydeden Brizuela ile 19 sayı üreten Kevin Punter galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te ise Mike James 22, Saric 17 sayı kaydetti.

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        #Anadolu Efes
        #barcelona
        #EuroLeague
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