İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Barcelona, Deportivo Alaves'i ağırladı. Camp Nou'da oynanan müsabakayı kazanan 6-1'lik skorla Barcelona oldu.

Katalan devine galibiyeti getiren golleri 8 ile 41. dakikalarda Raqhinha, 23'te Fermin Lopez, 45+1 ve 64'te Lamine Yamal, 81. dakikada Anthony Gordon attı. Konuk ekibin tek golünü ise 84. dakikada Mariano Diaz kaydetti.

Bu sonucun ardından zirvedeki yerini koruyan Barcelona, puanını 30'a yükseltti. Deportivo Alaves ise 12 puanda kaldı.

LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Atletico Madrid'e konuk olacak. Deportivo Alaves, Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.