İlkay Gündoğan'dan şok yanıt! "Oynamıyorum ki nasıl hazır olayım!"
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray'da İlkay Gündoğan, maçın ardından dikkat çeken bir yanıta imza attı. Barcelona maçına hazır olup olmadığı sorulan tecrübeli futbolcunun yanıtı dikkat çekti.
Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:45 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleriyle 3-1 kazandı.
Sahasında hataya izin vermeyen Galatasaray'da maç sonu dikkat çeken bir an yaşandı.
Stadyumdan ayrıldığı esnada bir muhabirin "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunu yanıtlayan İlkay Gündoğan, kritik bir yanıt verdi.
Tecrübeli futbolcu soruya, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" cevabını verdi.
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