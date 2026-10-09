Barış Alper Yılmaz'dan eleştirilere yanıt

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray'ın ikinci golünü atan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından konuştu.

"MUTLU BİR ŞEKİLDE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Milli futbolcu, "Mutluyuz, milli aradan sonra yoğun bir fikstür içerisindeyiz, kolay değil. Kasımpaşa'yı da tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu maçı kazanacağımıza inanıyordum. Golü beni atmam önemli değil. Mutluyuz, yola devam edeceğiz." dedi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Kendisi hakkındaki eleştiriler için de konuşan Barış Alper Yılmaz, "Taraftarlar, benim ailem. Aile içinde ufak problemler olabiliyor. Sosyal medyada yansıma olarak beni gösterebiliyorlar. Ben iyi insan olmak istiyorum ve onlar da bunu biliyorlar ve bu yanımı seviyorlar. Zaman zaman formum düşüyor, hep iyi performans göstermek isterim ama olmuyor. Onlara her zaman iyi bir Barış Alper Yılmaz göstermek istiyorum. Benimle aralarında çok farklı bir bağ var. Onları hep mutlu edeceğim ve inşallah bunu hep hep yapacağım." sözlerini sarf etti.