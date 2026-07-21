Bartuğ Elmaz: Skor daha farklı olabilirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya temsilcisi Gornik Zarbze'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz, karşılaşmanın ardından konuştu.

"HOCAMA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'de 4. yılım. İsmail Hocama teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bana bir resmi maçta 11 şansı verdi. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

"SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

"Bugün biraz şanssızdım. Takım olarak iyi oynadık. Skor daha farklı olabilirdi ama olmadı. Bugünün keyfini çıkartıp rövanşa en iyi şekilde hazırlanıp galip gelerek turu geçeceğimize inanıyorum."

"RAKİBİN ARTILARINI VE EKSİLERİNİ BİLİYORDUK"

"Rakibi iyi analiz ettik, ona göre çalıştık. Artılarını eksilerini biliyorduk. Sahada uygulamaya çalıştık. Rövanşa da en güçlü şekilde gideceğiz."

"POLONYA'YA KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

"Takım olarak günden güne gelişiyoruz. İyi bir aile olduk. Hocamız da yeni geldi. Birbirimize çok alıştık. Biz Fenerbahçe'yiz. En iyi mücadeleyip verip kazanmaya gideceğiz oraya..." İfadelerini kullandı.