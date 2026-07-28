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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Andreas Skov Olsen'i transfer etti

        Başakşehir, Andreas Skov Olsen'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 21:17 Güncelleme:
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        Başakşehir'e Danimarkalı sağ kanat!

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat Andreas Skov Olsen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Almanya ekiplerinden VFL Wolfsburg Kulübünün oyuncusu Andreas Skov Olsen ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralık anlaşma sağladı. Danimarka Milli Takımında da forma giyen Andreas Skov Olsen'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Wolfsburg'un Ocak 2025'te Belçika temsilcisi Club Brugge'den 14 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Olsen, geçen sezonun ikinci yarısını İskoç takımı Rangers'ta kiralık geçirdi.

        Olsen, 2025-26 sezonunda Almanya 1. Futbol Ligi'nde 8, İskoçya 1. Futbol Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, her iki organizasyonda da birer gol attı. Danimarka Milli Takımı'nın formasını 40 kez terleten Olsen, 8 gol sevinci yaşadı.

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