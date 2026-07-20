Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Vaduz-Atletic Club dEscaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 15:39 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'yla karşılaşacak olan Başakşehir, Finlandiya ekibini elemesi durumunda Vaduz-Atletic Club dEscaldes eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Turuncu Lacivertliler, rakibine elenmesi halinde ise Avrupa defterini kapatacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ