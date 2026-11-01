Başakşehir: 5 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor'u 4-2 mağlup etti. Eldor Shomurodov, Andreas Skov Olsen, Emin Bayram, Ousseynou Ba ve Abbosbek Fayzullayev'in kaydettiği gollerle kazanan Başakşehir, puanını 14'e çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.
Giriş: 01 Kasım 2026 - 17:54 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-2'lik skorla ev sahibi oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 10'da Eldor Shomurodov, 25'te Andreas Skov Olsen, 41'de Emin Bayram, 75'te Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullayev attı. Konuk ekibin gollerini ise 22'de Tanguy Coulibaly ile 84. dakikada Elayis Tavsan kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e çıkarırken, ligde oynadığı son 8 maçta kazanamayan Samsunspor ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Göztepe'ye konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, Konyaspor'u ağırlayacak.
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