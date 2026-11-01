Ev almak isterken dolandırıldı

İstanbul Esenyurt'ta engelli oğlu için ev almak isteyen bir baba, hayatının şokunu yaşadı. Beğendiği ev söylenenden küçük çıkınca alışverişten vazgeçen talihsiz adam, imzalanan kapora sözleşmesindeki 25 bin liranın başına "4" rakamı eklenerek 425 bin liralık hileli icra takibiyle borçlandırıldı.