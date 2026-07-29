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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir Umut Bozok'u renklerine bağladı

        Başakşehir Umut Bozok'u renklerine bağladı

        Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren RAMS Başakşehir, golcü futbolcu Umut Bozok'u kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, 29 yaşındaki forvetle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 16:58 Güncelleme:
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        Umut Bozok Başakşehir'de

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tecrübeli golcü Umut Bozok'u transfer etti.

        Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Umut Dilan Bozok'u 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Umut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

        Kariyerinin bir bölümünü Fransa'da geçiren 29 yaşındaki Umut, Athletico Marseille, Nimes Olympique, FC Lorient, Troyes'de oynadıktan sonra Türkiye'ye geldi.

        Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok, daha sonra Trabzonspor ve Eyüpspor'da görev yaptı.

        Kasımpaşa'da 2021-22 sezonunu 20 golle tamamlayarak gol kralı ünvanını alan Umut Bozok, aynı başarıyı Ligue 2'de Nimes Olimpique'de de yaşadı.

        Umut Bozok, geçen sezon 32 lig maçında 6 gol attı.

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