Başakşehir Umut Bozok'u renklerine bağladı

Boşandığı eşi tarafından "Sana mezar alacağım" diye tehdit edildi

Adana'da, 10 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşanan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, eski eşi A.T.'nin kendisini ölümle tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek, "Daha önce bana kefen takımı göndermişti, şimdi de 'Sana mezar alacağım' diyerek tehdit ediyor" dedi(İHA)