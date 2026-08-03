Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisinin bulunduğu Bayern Münih'e dönen Sacha Boey'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BOEY'LE BERABER İKİ OYUNCUYLA DAHA YOLLAR AYRILIYOR

Almanya Bundesliga'da yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Bayern Münih'te sportif direktör Max Eberl ile teknik direktör Vincent Kompany kadro planlamasıyla ilgili konuştu.

Max Eberl Joao Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın Bayern Münih'te bir geleceği olmadığını belirterek 3 futbolcuyla da yolları ayırmak istediklerini söyledi.

"BU KULÜPTE GELECEKLERİNİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Eberl açıklamasında, "Sacha, Bryan ve Joao olmak üzere üç oyuncumuzun ayrılığına açık olduğumuzu net bir şekilde belirttik. Bayern ile sözleşmeleri var ve buna saygı duymak zorundayız. Ancak Bayern'de hiçbirinin geleceği olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Alman yönetici ayrıca, "Eğer içlerinden biri kalmaya karar verirse, bu nispeten zor ve karmaşık olacaktır çünkü takımda önemli bir rolleri olmayacak. Kadromuzu belirledik ve üç oyuncunun kadroda yeri yok." açıklamasında bulundu.