Nathan Ngoy: Skor 3-0 ve en önemlisi bu!
UEFA Uluslar A Ligi'nin 3. haftasında Belçika sahasında A Milli Takımımız'ı 3-0 mağlup etti. Belçika'da Nathan Ngoy, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Giriş: 03 Ekim 2026 - 00:19 Güncelleme:
UEFA Uluslar A Ligi'nin 3. haftasında sahasında A Milli Futbol Takımımız'ı 3-0 mağlup eden Belçika'da Nathan Ngoy, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"SKOR 3-0 VE EN ÖNEMLİSİ BU!"
Herkes birbiri için savaşıyor. Birlikte savunma yapıyoruz ve birlikte hücum ediyoruz. Bence bazı anlarda topu takım içinde biraz daha fazla tutmamız gerekirdi. Ama sonuçta skor 3-0 ve en önemlisi de bu. Tüm maçları kazanmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü kaybettik. Şimdi bir sonraki maçı, Fransa maçını kazanmak istiyoruz.
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