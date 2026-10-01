UEFA Uluslar A Ligi'nin 3. haftasında sahasında A Milli Futbol Takımımız'ı 3-0 mağlup eden Belçika'da Nathan Ngoy, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"SKOR 3-0 VE EN ÖNEMLİSİ BU!"

Herkes birbiri için savaşıyor. Birlikte savunma yapıyoruz ve birlikte hücum ediyoruz. Bence bazı anlarda topu takım içinde biraz daha fazla tutmamız gerekirdi. Ama sonuçta skor 3-0 ve en önemlisi de bu. Tüm maçları kazanmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü kaybettik. Şimdi bir sonraki maçı, Fransa maçını kazanmak istiyoruz.