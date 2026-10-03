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        Haberler Spor Futbol Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sözleri!

        Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sözleri!

        UEFA Uluslar A Ligi'nin 3. haftasında Belçika sahasında A Milli Takımımız'ı 3-0 mağlup etti. Belçika'da Romelu Lukalu, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 00:39 Güncelleme:
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        Lukaku'dan Fenerbahçe sözleri!

        UEFA Uluslar A Ligi'nin 3. haftasında sahasında A Milli Futbol Takımımız'ı 3-0 mağlup eden Belçika'da Romelu Lukalu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "F.BAHÇE'YLE GÖRÜŞECEĞİM"

        Son 4 sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple (Fenerbahçe) görüşeceğim.

        "%100 OYNAYABİLİRSEM DURUMUM FARKLI OLUR"

        Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum. Teknik direktör Van Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe’de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe’ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim.

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