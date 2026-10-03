UEFA Uluslar A Ligi'nin 3. haftasında sahasında A Milli Futbol Takımımız'ı 3-0 mağlup eden Belçika'da Youri Tielemans, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOLLERDEN KEYİF ALDIM"

Kevin De Bruyne'nin muhteşem gollerinden keyif aldım. Özellikle ikinci gol muhteşemdi. İlk gol de güzeldi, ama köşeye attığı gol daha da güzeldi.

"FRANSA'DA KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAK İSTİYORUZ"

Sahadan iyi ve olumlu bir hisle ayrılıyorum. Yine de bazı anlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Bazen savunmamız çok açık kalıyordu ve topu çok çabuk kaybediyorduk. Oyunu daha iyi kontrol etmeliyiz. Son 30 metrede daha iyi seçimler yapabilirdik. Yine de Fransa'ya büyük bir özgüvenle gidiyoruz. Orada kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz.

REKLAM