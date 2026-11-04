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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş: 0 - Eczacıbaşı Peron İstanbul: 3 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş: 0 - Eczacıbaşı Peron İstanbul: 3 | MAÇ SONUCU

        Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş deplasmanından 25-15, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 21:58 Güncelleme:
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        Eczacıbaşı, Beşiktaş'a set vermedi!

        Vodafone Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, konuk olduğu Beşiktaş'ı 25-15, 25-16 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup etti.

        Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

        Hakemler: Selçuk Görmen, Erdal Akıncı

        Beşiktaş: Knollema, Merve, Ndiaye, Shemanova, Emine, Buket, Simay (L), Burcu, Abderrahim, Artyshuk,

        Evans Eczacıbaşı Peron İstanbul: Elif, Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Simge (L), Yaprak, Rettke, Ishikawa

        Setler: (15-25, 16-25, 16-25)

        Süre: 79 dakika (25, 24, 30)

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