Beşiktaş: 0 - Eczacıbaşı Peron İstanbul: 3 | MAÇ SONUCU
Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş deplasmanından 25-15, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Giriş: 04 Kasım 2026 - 21:58 Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, konuk olduğu Beşiktaş'ı 25-15, 25-16 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Selçuk Görmen, Erdal Akıncı
Beşiktaş: Knollema, Merve, Ndiaye, Shemanova, Emine, Buket, Simay (L), Burcu, Abderrahim, Artyshuk,
Evans Eczacıbaşı Peron İstanbul: Elif, Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Simge (L), Yaprak, Rettke, Ishikawa
Setler: (15-25, 16-25, 16-25)
Süre: 79 dakika (25, 24, 30)
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