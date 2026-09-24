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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Beşiktaş, 13 sezon sonra Euroleague'de sahne alacak!

        Beşiktaş, 13 sezon sonra Euroleague'de sahne alacak!

        Beşiktaş Basketbol Takımı, 13 sezonluk aranın ardından EuroLeague'e geri dönüyor. Siyah-beyazlılar, 2026-2027 sezonunda özel davetle yer aldığı organizasyondaki ilk maçında yarın Valencia Basket'i konuk edecek. Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, kadrosunu önemli takviyelerle yenilerken maçlarını 10 bin kişilik Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Kartal 13 yıl sonra EuroLeague'de sahne alıyor!

        Beşiktaş Basketbol Takımı, 13 sezon sonra EuroLeague'de parkeye çıkacak.

        Tarihinde ilk kez 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden siyah-beyazlılar, 13 sezonun ardından tekrar Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda boy gösterecek.

        Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında yarın İspanyol ekibi Valencia Basket ile kozlarını paylaşacak.

        ÖZEL DAVETLE EUROLEAGUE'E KATILDI

        Beşiktaş Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonunda EuroLeague'de bir yıllık "wild card" (özel davet) ile yer alacak.

        Siyah-beyazlı takım, Fransız ekibi Cosea JL Bourg'un Avrupa Ligi'nde yer almanın getireceği mali ve organizasyonel zorlukları göz önüne alarak BKT Avrupa Kupası'nda yoluna devam etme kararı almasının ardından "wild card"la organizasyona davet edildi.

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        Beşiktaş, geçen sezon EuroCup finalinde Fransız ekibi Cosea JL Bourg'a seride 2-0 kaybetmiş ve organizasyonu ikinci tamamlamıştı.

        KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

        Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı basketbol takımı, yeni sezona kadroda önemli bir değişimle girdi.

        Beşiktaş'ta geçen sezondan Ante Zizic, Conor Morgan, Anthony Brown, Berk Uğurlu, Devon Dotson ve Yağız Aksu kadroda kalırken, Brynton Lemar, Ismael Kamagate, Jonah Mathews, Matt Thomas, Sertaç Şanlı, Vitto Brown, Yiğit Arslan, Canberk Kuş, Emir Adıgüzel ve Ahmet Ata Özbek ile yollar ayrıldı.

        Siyah-beyazlılar, kadrosunu Eugene Omoruyi, David Dejulius, Jaylen Nowell, Scottie Wilbekin, Metecan Birsen, Furkan Korkmaz ve Wenyen Gabriel ile güçlendirdi.

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        Öte yandan yeni transferlerden Malili basketbolcu Mady Sissoko'nun ise sözleşmesi oyuncunun yaşadığı sakatlıktan dolayı donduruldu.

        BEŞİKTAŞ İKİNCİ KEZ EUROLEAGUE'DE

        Siyah-beyazlı ekip, tarihinde ikinci kez Euroleague'de mücadele edecek.

        Beşiktaş, 2012-2013 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 farklı grupta oynanan EuroLeague'de grup aşamasında 5, top 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti. Organizasyona top 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 17 de yenilgi yaşadı.

        Yıllar içinde formatı değişen Euroleague'de bu sezon yeniden yer alan Beşiktaş, 20 takımın yer aldığı lig yarışında üst sıraları hedefliyor.

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        DUSAN ALIMPIJEVIC İLE DÖRDÜNCÜ SEZON

        Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic yönetiminde son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, deneyimli başantrenör ile dördüncü sezonuna girdi.

        Siyah-beyazlı takımın başına 2023-2024 sezonu başında geçen Alimpijevic, geride kalan üç sezonda Beşiktaş'ı yeniden zirve mücadelesine dahil etti.

        Daha büyük bütçeli rakipleriyle yarışmaktan geri adım atmayan Dusan Alimpijevic'in ekibi, yeni sezonda ise EuroLeague arenasında boy gösterecek.

        ALIMPIJEVIC 8 SEZON SONRA EUROLEAGUE'DE

        Beşiktaş'ın 40 yaşındaki başantrenörü Dusan Alimpijevic, 8 sezon sonra Euroleague'de yarışacak.

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        Alimpijevic, EuroLeague'de ilk kez kariyerinin başlarında ülkesi ekiplerinden Kızılyıldız'ı çalıştırdığı dönemde yer aldı.

        Henüz 30'lu yaşlarının başında Avrupa Ligi tecrübesi edinen Alimpijevic, 2017-2018 sezonunda Sırp ekibiyle 11 galibiyet, 19 yenilgi yaşadı.

        Tecrübeli başantrenör, Beşiktaş ile geri döndüğü Avrupa Ligi arenasında takımıyla kendisini kanıtlamayı hedefliyor.

        MAÇLARINI BGM'DE OYNAYACAK

        Beşiktaş, bu sezon tüm Basketbol Süper Ligi ve Euroleague müsabakalarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynayacak.

        Akatlar'da bulunan Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'ne bu sezon veda eden siyah-beyazlılar, maçlarına BGM'deki 10 bin kişilik salonda çıkacak.

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        #beşiktaş
        #EuroLeague
        #Basketbol
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