Beşiktaş'a Agbadou'dan kötü haber
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Emmanuel Agbadou'nun tedbir amaçlı Beşiktaş'a geri dönmesine izin verildiğini duyurdu.
Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:57 Güncelleme:
Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edilen Beşiktaş'lı Emmanuel Agbadou'dan kötü haber geldi.
HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgiye göre Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Emmanuel Agbadou'nun kadrodan çıkarılarak tedbir amacıyla Beşiktaş'a dönmesine izin verildiğini açıkladı.
Agbadou, bu sezon Siyah Beyazlılar'da 17 resmi maçta görev aldı.
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