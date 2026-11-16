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        Beşiktaş'a Agbadou'dan kötü haber

        Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Emmanuel Agbadou'nun tedbir amaçlı Beşiktaş'a geri dönmesine izin verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        Beşiktaş'a Agbadou'dan kötü haber!

        Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edilen Beşiktaş'lı Emmanuel Agbadou'dan kötü haber geldi.

        HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgiye göre Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Emmanuel Agbadou'nun kadrodan çıkarılarak tedbir amacıyla Beşiktaş'a dönmesine izin verildiğini açıkladı.

        Agbadou, bu sezon Siyah Beyazlılar'da 17 resmi maçta görev aldı.

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        #beşiktaş
        #sakatlık
        #fildişi sahili
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