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        Beşiktaş'ta Trossard sakatlandı, oyundan alındı!

        Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Kauno Zalgiris maçının 71. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        Trossard devam edemedi

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i, 3-0 mağlup etti.

        Bu müsabakada siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Leandro Trossard ise bir sakatlık yaşadı. 71. dakikada sol kanattan gelişen atakta çizgi üzerinde bileğine darbe alan Belçikalı futbolcu, yerde kaldı.

        İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılan Trossard, oyuna devam edemi ve yerini 72. dakikada Rashica’ya bıraktı.

        31 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinde geldikten sonra bileğine buz tedavisi uygulandı.

        Teknik direktörü Italiano, maç sonu yağtığı açıklamada Trossard'ın ciddi bir durumunun olmadığını söyledi.

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        #beşiktaş
        #Trossard
        #UEFA Avrupa Ligi
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