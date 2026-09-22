Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan, TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır'a ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır'ı ziyaret etti
Giriş: 22 Eylül 2026 - 19:15 Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır'ı makamında ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre ziyarette kulübün asbaşkanı ve icra kurulu başkanı Murat Kılıç, genel sekreteri Uğur Fora ve denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki de hazır bulundu.
Serdal Adalı, görüş alışverişinde bulunduğu Çakır'a ziyaretin sonunda Beşiktaş forması hediye etti.
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