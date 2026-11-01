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        Haberler Spor Basketbol Diğer Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Maccabi Ashdod ile Çekya'da oynayacak.

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Maccabi Ashdod ile Çekya'da oynayacak.

        FIBA Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İsrail ekibi Maccabi Ashdod ile yarın Çekya'da oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Maccabi Ashdod ile oynayacak

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında İsrail ekibi Maccabi Ashdod ile iç saha maçını yarın Çekya'da oynayacak.

        Nymburk kenti ile aynı adı taşıyan salonda yapılacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

        B Grubu'nda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanabilen siyah-beyazlılar, 4 takımın yer aldığı grupta son sırada bulunuyor. İsrail temsilcisi ise 2'de 2 yaparak liderlik koltuğunda oturuyor.

        Avrupa Kupası'nda dörder takımın mücadele ettiği 12 grubun liderleri ile ikincileri adlarını play-off'a yazdıracak. En iyi 4 grup üçüncüsü ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla play-off'ta 32 takım yer alacak.

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