Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Maccabi Ashdod ile Çekya'da oynayacak.

Bugün Ne Oldu? 30 Ekim 2026 haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızda ayrılığa yer yok, Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti, Altın kritik seviyenin altında, Kelliğe karşı hap geliştirildi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARAMIZDA AYRILIĞA YER YOKBaşkent Ankara'da Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde konuk liderleri karşıladı, ardından aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erd... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARAMIZDA AYRILIĞA YER YOKBaşkent Ankara'da Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde konuk liderleri karşıladı, ardından aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin açılış konuşmasında, "Müşterek geleceğimizi konuşmak için bir araya geldik. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur. Hepimiz biriz ve beraberiz, ezele kadar kardeşiz." dedi. MİT, DEAŞ'LI TERÖRİSTİ TÜRKİYE'YE GETİRDİMilli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın Horasan Vilayeti'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ sözde Horasan Vilayeti bünyesinde faaliyet yürüten "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır, Türkiye'ye getirildi.MUSTAFA SARIGÜL YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİErzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında başlatılan "kara para aklama" soruşturmasının ardından YENİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül, "Adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi. Öte yandan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 10'u yakalandı. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'NİN KOLUNA GİRMESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE YANITİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni sırasında verdiği görüntüye ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi. Dervişoğlu, "Devlet Bahçeli orada, söyleyecek lafı olan gitsin ona söylesin. Benim insani, vicdani ve ahlaki sorumluluklarım hiç kimsenin tartışmasına açık değildir" dedi.TFF BAHİS CEZALARINI AZ BULDU, TAHKİM KURULU'NA BAŞVURDUTürkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen 448 yöneticiden 301'ine ceza verilmemesi, diğer yöneticilerin ise cezalarının hafif bulunması nedeniyle harekete geçti. TFF, konunun yeniden incelenmesi için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.MERRILL LYNCH: TÜRK MÜŞTERİMİZ YOK, KÂR MİLYONLAR SEVİYESİNDEEkonomi gündemine bakalım şimdi... Uluslararası yatırım bankası Merrill Lynch, yatırım fonlarında meydana gelen piyasa bozucu işlemler sırasında 16 Eylül öncesi borsadan açığa satış yaparak 8 milyar lira kar edildiği ve bu işlemleri yapanların da aslında Türk vatandaşları olduğu iddiasını reddetti. Habertürk'ten rahim Ak'ın haberine göre, banka yaptığı açıklamada müşterilerinin uluslararası kurumsal yatırımcılar, elde edilen karın milyonlar sevisinde olduğunu belirtti. ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINDAAltının ons fiyatı, 4 bin doların altına gerileyerek 3 bin 984 dolara düştü. Altındaki düşüşün temel nedenlerinden biri, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in yılın kalan bölümünde faiz artırabileceği beklentisini kuvvetlendirmesi oldu. ALMAN DEVİ DİREKSİYONU TÜRKİYE'YE KIRDIÖte yandan Doğuş Otomotiv, Volkswagen Binek Marka otomobillerinin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesi amacıyla Volkswagen Grup şirketleriyle niyet mektubu imzaladı.YURT DIŞI SEYAHATLERİNDE REKORTÜİK, 2026 yılının 3. çeyreğine dair turizm verilerini yayımladı. Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre, yurt dışına seyahat eden vatandaşların sayısında da harcamalarda da tarihi zirve görüldü. 2026'nın 3. çeyreğinde turizm gideri 3 milyar doları aştı. Yurt dışına giden kişi sayısı da 4 milyon 200 bini aşarak tarihi zirveye ulaştı. Ortalama geceleme sayısı ise 7,2 ile dip seviyede gerçekleşti.KELLİĞE KARŞI HAP GELİŞTİRİLDİ: 6 AY BOYUNCA SAÇ ÇIKARDISaç dökülmesi problemi yaşayan herkesi ilgilendiren bir haber var sırada... ABD merkezli ilaç şirketi Veradermics, hafif-orta derecede saç dökülmesi yaşayan 536 erkek üzerinde yürüttüğü çalışmadan olumlu sonuç elde etti. Deneklerde altı ay boyunca başarılı bir şekilde yeniden saç çıktı. Kadın tipi saç dökülmesi için sonuçlar ise 2027'nin ilk yarısında alınacak. Yaygın bir sorun olan saç dökülmesi, yaklaşık 50 milyon erkek ve 30 milyon kadını etkiliyor. Daha Az Göster