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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'ye veda etti!

        Beşiktaş, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'ye veda etti!

        Beşiktaş, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Cengiz ve El Bilal'e veda etti!

        Beşiktaş Kulübü, takımda kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder ve El Bilal Toure ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        Geçen sezon başında İtalya temsilcisi Atalanta'dan kiralanan Malili hücum oyuncusu ile ilgili açıklamada ise, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz Ünder, geçen sezon 26 lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi.

        El Bilal Toure ise Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 resmi müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

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