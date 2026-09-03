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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü!

        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta derbi mesaisi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

        Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ve çift kale maçından ardından yapılan duran top ve şut çalışmasıyla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, derbi çalışmalarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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        #fenerbahçe
        #beşiktaş
        #derbi
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